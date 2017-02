Blik beleggers op SBM en ArcelorMittal

AMSTERDAM - Beleggers wacht komende week weer een grote stroom bedrijfsresultaten. In Amsterdam openen onder meer AEX-fondsen SBM Offshore en ArcelorMittal de boeken, terwijl ook de economische agenda in Europa goed is gevuld.

Door ANP - 5-2-2017, 16:12 (Update 5-2-2017, 16:12)

SBM Offshore geeft woensdag nabeurs een kijkje in de boeken. De oliedienstverlener tast nog altijd in het duister over de afwikkeling van de grote omkopingszaak in Brazilië. Volgens marktvorsers is het belangrijk dat het concern een punt kan zetten achter de Petrobras-corruptiezaak.

ArcerlorMittal heeft vrijdag uitgekozen voor de publicatie van de cijfers. De vooruitzichten voor het bedrijf verbeterden eind 2016 door het herstel van de prijzen voor staal en ijzererts.

BinckBank

Op maandag opent onlinebroker BinckBank het cijferbal op het Damrak. Een dag later is het de beurt aan toeleverancier aan apotheken Fagron. Tijdens de midweekse sessie weet onder meer navigatiedienstverlener TomTom de aandacht op zich gericht. Ook publiceert luchtvaartmaatschappij Air France-KLM dan de vervoerscijfers van januari. Donderdag staan onder meer de cijfers van roestvrijstaalmaker Aperam op de rol, financieel dienstverlener Intertrust volgt vrijdag.

Uit de rest van Europa komt gedurende de week een grote golf aan cijfers uit diverse sectoren. Zo staan de grote banken BNP Paribas, Sociéte Générale, Commerzbank en UniCredit op het programma, evenals de oliebedrijven BP, Total en Statoil. Andere bekende namen die de boeken openen zijn Carlsberg, Sanofi, Osram Rio Tinto en Renault.

In de Verenigde Staten is de grootste drukte inmiddels al geweest. Deze week springen vooral de cijfers van Walt Disney, General Motors, Coca-Cola, Twitter en Time Warner in het oog.

Duitsland

Macro-economisch nieuws dat markten mogelijk in beweging kan zetten volgt onder meer uit Duitsland, met data over de fabrieksorders, industriële productie en de internationale handel van Europa's grootste economie. In de VS wordt vrijdag de meest recente stand van het consumentenvertrouwen gemeld.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert donderdag nieuwe inflatiecijfers voor Nederland. Ook worden dan de ontwikkelingen in de Nederlandse industrie in Nederland belicht.