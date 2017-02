VS krijgt JSF's goedkoper na kritiek Trump

BETHESDA ( - ) - Lockheed Martin heeft een deal ter waarde van 8,5 miljard dollar getekend met het Amerikaanse ministerie van Defensie voor de levering van negentig straaljagers van het type F-35. De kosten voor de toestellen, in Nederland bekend als JSF's, zakken daarmee voor het eerst onder de 100 miljoen dollar per stuk.

Door ANP - 3-2-2017, 20:15 (Update 3-2-2017, 20:15)

De Amerikaanse president Donald Trump uitte onlangs via Twitter kritiek op de volgens hem buitensporige kosten van de ontwikkeling van de F-35. Hij beloofde 600 miljoen dollar te besparen op de volgende order JSF's. Gebaseerd op de prijs per toestel in de nieuwe deal komt de besparing nu uit op 728 miljoen dollar.

Volgens Lockheed is de lagere prijs per toestel te danken aan schaalvergroting bij de productie en een efficiëntere werkwijze. Wel geeft de fabrikant toe dat de onderhandelingen door de tussenkomst van de president in een stroomversnelling zijn gebracht.