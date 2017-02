Luchtverkeer binnen EU moet uitstoot verlagen

BRUSSEL - De Europese Commissie gaat de CO2-uitstoot van vluchten tussen de lidstaten aan banden leggen. Het internationale vliegverkeer blijft daarentegen buiten schot.

Door ANP - 3-2-2017, 15:10 (Update 3-2-2017, 15:10)

Dat blijkt uit een voorstel vrijdag van EU-commissaris Miguel Arias Cañete (Klimaatactie) om het Europese emissiehandelssysteem (ETS) aan te passen. Sinds 2012 betalen luchtvaartmaatschappijen voor hun uitstoot bij intra-Europese vluchten zoals Amsterdam - Parijs, maar ze zijn niet verplicht hun uitstoot verder terug te dringen, zoals de industrie dat via het ETS moet.

Cañete stelt nu voor het vliegverkeer tussen de luchthavens in de Europese Economische Ruimte (EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) voortaan eveneens onder het ETS te brengen.

Volgens EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is dat een ,,positieve stap". ,,Maar het is een gemiste kans dat de internationale luchtvaart gratis mag blijven vervuilen en er geen prikkel is om de uitstoot te verminderen."