ANP 'Referendum over goedkoper zusje Air France'

PARIJS - Vakbond SNPL, de belangrijkste vertegenwoordiger van de piloten bij Air France, wil een referendum houden onder het vliegerskorps over plannen van de directie om een nieuwe dochtermaatschappij op te tuigen met lagere kosten. Dat meldde de Franse zakenkrant Les Echos vrijdag.

Door ANP - 3-2-2017, 9:50 (Update 3-2-2017, 9:54)

Topman Jean-Marc Janaillac van Air France-KLM stelde in november voor om binnen de luchtvaartgroep een nieuw, Frans bedrijf op te zetten. Met goedkoper personeel moet dat marktaandeel zien te heroveren op internationale routes, waar Air France het meeste last heeft van de moordende concurrentie van vooral de Golfmaatschappijen.

Om het project te laten slagen is evenwel instemming nodig van het personeel. Met name de piloten van Air France verzetten zich de laatste jaren hevig tegen initiatieven om de kosten omlaag te brengen. Hun goedkeuring zou de plannen van Janaillac een flink eind op weg kunnen helpen.

Voortgang in onderhandelingen

Volgens Les Echos is op veel terreinen voortgang geboekt in de onderhandelingen. De nieuwe maatschappij zou zich qua kosten vooral onderscheiden van Air France door de inhuur van goedkoper cabinepersoneel. In de cockpit komen piloten te zitten van Air France, met behoud van hun huidige arbeidsvoorwaarden, aldus het dagblad.

Op termijn moet het nieuwe bedrijf circa een op de tien routes naar verre bestemmingen van Air France voor zijn rekening gaan nemen, en twee op de tien vluchten binnen Europa. Het krijgt volgens Les Echos de beschikking over in totaal 28 eigen vliegtuigen, tien voor lange en achttien voor korte tot middellange afstanden.