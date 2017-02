AEX opent licht in de plus

ANP AEX opent licht in de plus

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst geopend. Beleggers kijken uit naar het rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, dat later op de dag verschijnt. Aan het Damrak kwamen de vastgoedbedrijven Wereldhave en WDP met hun jaarcijfers.

Door ANP - 3-2-2017, 9:20 (Update 3-2-2017, 9:20)

De AEX-index stond kort na de opening 0,3 procent hoger op 483,26 punten. De MidKap noteerde nagenoeg onveranderd op 700,20 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 tot 0,5 procent.

Wereldhave was koploper in de MidKap met een winst van 1 procent. De exploitant van winkelcentra meldde een toename van de winst in 2016 en liet verder weten dat de vooruitgang komende jaren vooral moet komen van bestaande bezittingen, in plaats van aankopen. Voor 2017 wordt een stabilisering van de winst verwacht