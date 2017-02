'Dieptepunt in winkelsector is voorbij'

ANP 'Dieptepunt in winkelsector is voorbij'

ROTTERDAM - De Nederlandse detailhandel heeft vorig jaar duidelijk de weg omhoog gevonden. Dat stelde het in winkelcentra gespecialiseerde vastgoedbedrijf Wereldhave vrijdag bij de publicatie van zijn jaarcijfers.

Door ANP - 3-2-2017, 9:02 (Update 3-2-2017, 9:02)

Wereldhave wees erop dat de uitgaven in Nederlandse winkels vorig jaar met 2 procent zijn gestegen en dat het consumentenvertrouwen flink is gegroeid. Mede daardoor wist het bedrijf vorig jaar 95,8 procent van de ruimte in zijn Nederlandse winkelcentra te verhuren, tegen 95,3 procent een jaar eerder. Er gingen opnieuw winkels failliet, maar die schade werd gecompenseerd door de ruim driehonderd nieuwe huurcontracten die werden gesloten.

Wereldhave heeft de afgelopen jaren een flinke transformatie ondergaan, waarbij afscheid werd genomen van bezittingen in onder meer de VS, Groot-Brittannië en Spanje en winkelcentra werden gekocht in Frankrijk en Nederland. Dat proces is afgerond, waardoor de blik nu wordt gericht op verdere verbetering van de huidige winkelcentra, in plaats van groei door aankopen.