Meer omzet, maar minder bezoekers voor supers

ANP Meer omzet, maar minder bezoekers voor supers

DONGEN - Supermarkten hebben hun omzetten afgelopen maand opnieuw zien stijgen. Maar het aantal bezoeken aan de grootgrutters viel lager uit, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK, die vrijdag werden gepubliceerd.

Door ANP - 3-2-2017, 8:49 (Update 3-2-2017, 8:49)

Gezamenlijk waren de supermarkten goed voor krap 2,7 miljard euro aan boodschappengeld. De omzet lag daarmee 1,9 procent hoger dan in de eerste maand van 2016. Per kassabon werd gemiddeld 23,09 euro afgerekend. Dat is 4,6 procent meer dan in januari 2016.

Het aantal bezoeken aan de supermarkten daalde afgelopen maand met 2,6 procent. Mogelijk spelen het koude weer en de hogere prijzen voor verse producten daarbij een rol, menen de onderzoekers.