Zwakke yen geeft resultaten Honda een zetje

TOKIO ( - /BLOOMBERG) - Automaker Honda heeft vrijdag voor de tweede keer in korte tijd zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar naar boven toe bijgesteld. Het bedrijf wordt geholpen door de yen, die sinds de verkiezing van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten fors in waarde is gedaald.

Door ANP - 3-2-2017, 8:12 (Update 3-2-2017, 8:31)

Honda verwacht in het huidige boekjaar, dat loopt tot en met maart, omgerekend 5,5 miljard euro winst te maken. Eerder ging de Japanse automaker uit van 3,4 miljard euro. In het laatste kwartaal van 2016 leverde de yen ten opzichte van de dollar 15 procent aan waarde in. Daardoor maakt de automaker meer winst op auto's die overzees verkocht worden.

Eerder verhoogden onder meer Panasonic en Nintendo om dezelfde reden als Honda hun winstverwachtingen voor het hele jaar.

Recordhoogte

Overigens zag Honda de verkopen van zijn auto's naar recordhoogte stijgen in belangrijke markten als China en de Verenigde Staten. Vooral de modellen Civic en Vezel waren daarbij populair. In het derde kwartaal van zijn boekjaar boekte Honda omgerekend een winst van krap 1,4 miljard euro, waarmee het de verwachtingen ruimschoots wist te overtreffen.

Ook in het nieuwe boekjaar dat begint op 1 april denkt de automaker meer auto's aan de man te brengen.