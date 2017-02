'Nederland bij duurste autolanden in Europa'

ALMERE - Autorijden is voor Nederlandse automobilisten vaak flink duurder dan voor de meeste andere Europeanen. Dat heeft leasemaatschappij LeasePlan uitgezocht door zaken als belastingen en brandstofkosten bij elkaar op te tellen en vervolgens een vergelijking te maken voor 24 Europese landen.

Voor dieselrijders bleek het nergens zo prijzig als hier. Met gemiddelde maandlasten van bijna 700 euro is het rijden van een dieselauto in Nederland bijna twee keer zo duur als in Hongarije (369 euro), maar ook aanzienlijk duurder dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk (435 euro). Bij de benzineauto’s eindigde Nederland met ruim 600 euro per maand op de zesde plek, achter Noorwegen, Italië, Denemarken, Finland en Zweden.

Vooral de autobelastingen wegen in Nederland zwaar op het maandbudget. Zo heft ons land de hoogste belasting op diesel en is Nederland bij benzinemodellen het op één na duurste belastingland, na Noorwegen.

Tanken

Daar staat tegenover dat automobilisten aan de pomp hier doorgaans wat minder kwijt zijn. Het maandelijkse brandstoftarief voor dieselauto’s (61 euro) behoort zelfs bij de zes goedkoopste landen. Het brandstoftarief voor benzine is met 107 euro per maand iets bovengemiddeld.

LeasePlan keek ook nog naar de kosten voor reparatie, onderhoud en verzekering. Voor reparatie en onderhoud tellen Zweden het meeste neer, met 85 euro per maand. Dat is een groot contrast met Turkije, waar het onderhoud door lagere arbeidskosten gemiddeld 28 euro per maand kost. In Zwitserland komen de verzekeringskosten gemiddeld het hoogste uit, met gemiddeld 117 euro per maand.