Shell en ING in schijnwerpers op Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een minieme winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Vooral de koerswinsten van olie- en gasreus Shell en financieel fonds ING gaven de hoofdindex op het Damrak een impuls.

Door ANP - 2-2-2017, 9:11 (Update 2-2-2017, 9:11)

De AEX stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 479,88 punten. De MidKap noteerde 0,1 procent in de min op 695,98 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs noteerden in de vroege handel 0,2 tot 0,4 procent in de min.

Shell won in de openingsminuten 1,3 procent. Het concern zag de winst afgelopen kwartaal stijgen, mede door de fors hogere productie. Wel viel deze veel lager uit dan analisten hadden voorspeld.

ING werd door beleggers met een plus van 1,2 procent beloond voor zijn resultaten. De bank meldde onder meer een stevige winstgroei over heel 2016. Daarbij presteerde het bedrijf met name in het afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht.