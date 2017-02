Vodafone groeit in Europa en Afrika

NEWBURY - Vodafone heeft vorig kwartaal de inkomsten uit zijn dienstverlening met bijna 2 procent zien groeien. Het Britse telecombedrijf profiteerde daarbij vooral van vooruitgang in Europa en Afrika.

Door ANP - 2-2-2017, 8:42 (Update 2-2-2017, 8:42)

Vodafone meldde donderdag een totale omzet van 13,7 miljard euro over de laatste drie maanden van 2016. Dat was 4 procent minder dan een jaar eerder. De inkomsten uit abonnementen en het gebruik van de netwerken van Vodafone liepen met 1,7 procent op. Die groei was iets sterker dan analisten hadden voorspeld.

De groei in Europa werd vooral geboekt in Italië, Spanje en Duitsland, zei topman Vittorrio Colao. In Nederland rondde Vodafone vorig kwartaal de fusie met Ziggo af.