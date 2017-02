Winst en omzet Swatch kelderen

ANP Winst en omzet Swatch kelderen

BIEL - De Zwitserse horlogemaker Swatch heeft de winst en omzet vorig jaar flink zien kelderen. Het concern had last van een zwak consumentenvertrouwen, vooral in belangrijke markten als Hongkong.

Door ANP - 2-2-2017, 8:27 (Update 2-2-2017, 8:27)

Swatch zag zijn winst met 47 procent zakken tot 593 miljoen Zwitserse frank. De omzet daalde met 11 procent tot bijna 7,6 miljard Zwitserse frank. Ondanks de zwakke prestaties is Swatch positief over 2017.

Dat komt onder meer omdat de laatste maanden van het jaar een goede groei hebben laten zien, zo benadrukte de onderneming. Dat zette in januari door. Voor heel dit jaar rekent het bedrijf dan ook op een ,,gezonde groei´'.