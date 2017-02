Auto-importeurs zien omzet teruglopen

DEN HAAG - Importeurs van nieuwe personenauto's hebben hun omzet in 2016 met dik 5 procent zien afnemen. Toch deden ze het nog altijd aanzienlijk beter dan in 2013 en 2014, toen hun omzet zich op een lager niveau bevond. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Dat importeurs een minder jaar kenden, hangt sterk samen met de forse verkoopdaling in de automarkt als geheel. Het aantal nieuw verkochte personenwagens was 15 procent lager dan in topjaar 2015, toen de importeurs tevens een fikse omzetpiek kenden.

De forse terugval in de verkopen kwam vooral door de nieuwe bijtellingsregels die begin vorig jaar ingingen. Autobedrijven en leasemaatschappijen hebben eind 2015 daarom juist extreem veel nieuwe diesels en stekkerwagens op kenteken laten zetten, om nog te profiteren van de oude belastingtarieven.