Kleine uitslagen op Wall Street

ANP Kleine uitslagen op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag halverwege de sessie dicht bij de slotstanden van dinsdag. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Alom wordt verwacht dat de centrale bank de rente ongemoeid laat. Mogelijk wordt wel meer duidelijk over het toekomstige beleid. Techconcern Apple werd beloond voor sterke kwartaalcijfers.

Door ANP - 1-2-2017, 19:41 (Update 1-2-2017, 19:41)

De leidende Dow-Jonesindex stond halverwege de sessie 0,1 procent hoger op 19.889 punten. De brede S&P 500 stond 0,1 procent in de min op 2277 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,4 procent steeg tot 5634 punten.

Apple zag zijn beurswaarde 6,5 procent stijgen. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een recordomzet, geholpen door een sterke vraag naar de nieuwe iPhone 7. De omzet van 78,4 miljard dollar viel ook hoger uit dan analisten hadden verwacht. Facebook, dat nabeurs de boeken gaat openen, won 1,3 procent.

Automakers

Verder stonden automakers in de belangstelling nadat verkoopcijfers over januari gepubliceerd werden. Ford (min 0,6 procent) en Fiat Chrysler (min 0,7 procent) deden het qua verkopen ondanks een daling beter dan verwacht. General Motors wist ook minder auto's aan de man te brengen, maar deed het daarbij minder dan de gemiddelde verwachting. Het aandeel GM, marktleider in de VS, leverde 1,6 procent in.

Chipproducent Advanced Micro Devices (AMD) werd door beleggers beloond voor beter dan verwachte kwartaalresultaten. AMD drong het verlies terug en kwam met meevallende prognoses. Het aandeel noteerde ruim 16 procent hoger.

Olie

Oliereus ExxonMobil leverde 1,4 procent in nadat meerdere analisten zich negatiever uitlieten over de verwachtingen voor het aandeel. Energiebedrijf Oneok Partners won bijna een vijfde aan beurswaarde. Grootaandeelhouder Oneok Inc (min 2,9 procent) maakte bekend het hele bedrijf te willen inlijven voor 9,3 miljard dollar.

Beleggers reageerden verder op beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse industrie in januari. Daarnaast bleken de bouwuitgaven in de laatste maand van 2016 tegen de verwachting in te zijn gedaald.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent naar 53,08 dollar. Brent werd 0,7 procent duurder, bij 55,99 dollar per vat. De euro was 1,0749 dollar waard, tegen 1,0754 dollar bij het Europese slot.