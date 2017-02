Autoverkoop ruim kwart hoger in januari

BUNNIK - De Nederlandse autobranche is 2017 voortvarend begonnen. In januari werden 51.536 nieuwe auto's op kenteken gezet, ruim 27 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van de brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

ANP

Het is voor het eerst sinds 2012 dat in de eerste maand van het jaar meer dan 50.000 nieuwe auto's werden geregistreerd. De sterke toename is mede te danken aan gewijzigde bijtellingsregels voor zakelijke rijders. Die waren ditmaal in veel gevallen goedkoper uit als hun leasebak pas in het nieuwe jaar op kenteken werd gezet. In voorgaande jaren was dat omgekeerd en piekte de verkoop juist in december.

Volkswagen wist afgelopen maand de meeste wagens aan de man te brengen: 8464 stuks. Dat is bijna een zesde van het totaal en meer dan de nummers twee en drie (Opel en Kia) bij elkaar. Ook de Franse merken Renault en Peugeot haalden de top vijf.

In heel 2017 verwacht de autobranche 415.000 nieuwe voertuigen te slijten. Dat zou een groei van 8,5 procent betekenen ten opzichte van vorig jaar, toen de autoverkoop in ons land juist met bijna 15 procent omlaag ging.