Vraag naar luchtvrachtvervoer steeg in 2016

GENÈVE - De vraag naar vrachtvervoer door de lucht is vorig jaar met 3,8 procent gegroeid. Dat meldde de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA woensdag.

Door ANP - 1-2-2017, 12:27 (Update 1-2-2017, 12:27)

Het vrachtvervoer herstelde in de tweede helft van 2016, na een zwakke start van het jaar. Uiteindelijk was de groei in alle regio's zichtbaar, behalve in Zuid-Amerika. Europese luchtvaartmaatschappijen konden het leeuwendeel van de groei op hun conto schrijven.

IATA-topman Alexandre de Juniac sprak van een goed jaar en wees op aanhoudende exportorders, die de vooruitgang nog enige tijd kunnen steunen. Hij waarschuwde echter ook voor het opkomende protectionisme, dat de wereldhandel verder onder druk kan zetten. ,,Overheden moeten niet vergeten dat handel een krachtig middel is voor groei en welvaart'', stelde hij.