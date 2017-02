Ook Bosch schikt in dieselschandaal

NEW YORK - Ook het Duitse technologieconcern Bosch schikt in het dieselschandaal rond autobouwer Volkswagen. De toeleverancier aan de auto-industrie heeft in de Verenigde Staten toegezegd een kleine 328 miljoen dollar (303 miljoen euro) neer te tellen voor compensatie aan eigenaren van vervuilende diesels.

Door ANP - 1-2-2017, 10:30 (Update 1-2-2017, 10:30)

Bosch leverde de software waarmee de dieselfraude bij Volkswagen mogelijk werd gemaakt. Amerikanen met een sjoemeldiesel met een 2.0 litermotor krijgen van Bosch ongeveer 350 dollar de man, die met een zwaardere 3.0 liter motor kunnen 1500 dollar schadevergoeding tegemoet zien.

Volkswagen belooft de circa 80.000 eigenaren van Porsches, Volkswagens en Audi's met een 3.0 litermotor bij elkaar ten minste 1,3 miljard dollar uit te keren. Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels met een 2.0 liter motor. Daar is het bedrijf al vele miljarden aan kwijt.