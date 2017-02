Obstakel voor gratis 'roaming' weggeruimd

ANP Obstakel voor gratis 'roaming' weggeruimd

BRUSSEL - De laatste hindernis voor het afschaffen van de roamingtarieven in de EU vanaf 15 juni is genomen. Zoals beloofd worden de kosten voor sms’en, bellen en mobiel internetten in andere EU-landen gelijk aan die in eigen land.

Door ANP - 1-2-2017, 9:39 (Update 1-2-2017, 9:39)

Het Europees Parlement en tijdelijk EU-voorzitter Malta bereikten dinsdagnacht een akkoord over de prijzen die telecombedrijven elkaar in rekening mogen brengen. De groothandelstarieven worden geleidelijk met zo’n 90 procent verlaagd. De afspraken moeten voorkomen dat providers de prijzen van hun nationale pakketten na 15 juni verhogen.

,,Roaming zoals thuis is nu een realiteit’’, zei de Maltese minister Emmanuel Mallia (Digitale Economie). Onderhandelaar voor het parlement, de Finse Miapetra Kumpula-Natri sprak van ,,een grote overwinning voor de Europese consument”. Zij stelt dat met het akkoord telecombedrijven hun kosten kunnen dekken én goed kunnen blijven concurreren.

Het akkooord moet nog formeel worden bekrachtigd door de lidstaten en het parlement.