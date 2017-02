KPN verbetert resultaten bij lagere omzet

DEN HAAG - KPN heeft in het vierde kwartaal de onderliggende resultaten weten te verbeteren, ondanks een verder dalende omzet. Het telecombedrijf moest het opnieuw hebben van de consument, die meer diensten afnam tegen hogere prijzen. Dat compenseerde deels de aanhoudende daling van de opbrengsten bij de zakelijke tak.

Door ANP - 1-2-2017, 8:37 (Update 1-2-2017, 8:37)

KPN behaalde een omzet van 1,7 miljard euro, wat op vergelijkbare basis neerkomt op een daling met ruim 2 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda), exclusief eenmalige posten, daarentegen nam met dik 4 procent toe tot 606 miljoen euro. Met name de consumententak behaalde hogere marges, mede dankzij een groeiende en steeds trouwere klantenbasis die bovendien steeds vaker vast en mobiel combineert.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 115 miljoen euro, ruim de helft minder dan in het laatste kwartaal van 2015. Dat komt doordat KPN eenmalig extra kosten maakte voor de inkoop van schuldpapier, terwijl het bedrijf een jaar eerder juist een boekwinst kon bijschrijven op de gedeeltelijke verkoop van zijn belang in Telefónica Deutschland.

Over heel 2016 zag KPN de opbrengsten met 3 procent dalen naar 6,8 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat bleef nagenoeg stabiel op 2,4 miljard euro. Voor 2017 voorziet het bedrijf eveneens een resultaat in lijn met dat van afgelopen jaar. Nieuwe Europese roamingregels drukken de brutowinst dit jaar naar verwachting met 40 tot 50 miljoen euro.

KPN spiegelde zijn aandeelhouders een dividend voor over 2016 van 10 cent per aandeel. De winstuitkering over 2017 zal naar verwachting 1 cent per aandeel hoger liggen.