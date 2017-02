Beurzen Azië overwegend in het groen

TOKIO - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen woensdag omhoog, na de verliezen eerder deze week. In Hongkong zakte de beurs echter nadat de handel weer werd hervat na de viering van het Chinese Nieuwjaar.

Door ANP - 1-2-2017, 7:30 (Update 1-2-2017, 7:30)

De Nikkei-index in Tokio sloot met een plus van 0,6 procent op 19.148,08 punten. In de afgelopen dagen daalde de beurs in Japan juist nog flink door de wereldwijde onrust die is ontstaan over de migratieplannen van de Amerikaanse president Donald Trump.

In Tokio was er onder meer aandacht voor computerspelletjesbedrijf Nintendo, die dinsdag nabeurs met nieuwe verwachtingen voor het lopende boekjaar en met kwartaalcijfers naar buiten kwam. Het aandeel daalde ruim 2 procent. De resultaten die machinebouwer Komatsu publiceerde vielen beter in de smaak bij beleggers. De Japanse fabrikant van graafmachines won 3 procent.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent lager. De beurs in Hongkong was eerder deze week dicht voor de viering van het Chinese Nieuwjaar. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de groei van de industrie en dienstensector in China in januari stabiel is gebleven.

In Seoul steeg de Kospi 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,5 procent vooruit.