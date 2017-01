Teleurstelling over vrije-uitloopeieren

ANP Teleurstelling over vrije-uitloopeieren

BRUSSEL - Eieren van vrije-uitloopkippen mogen in Nederland in de loop van februari alleen nog als goedkopere scharreleieren worden verkocht. De Europese eierenbranche en Europarlementariërs drongen deze week in Brussel aan op versoepeling van de regels, maar EU-landbouwcommissaris Phil Hogan kwam tot hun teleurstelling niet met concrete voorstellen.

Door ANP - 31-1-2017, 19:35 (Update 31-1-2017, 19:35)

Nederland stelde begin november als een van de eerste EU-landen de ophokplicht in vanwege de vogelgriep. Volgens Europese regels verliezen vrije-uitloopeieren na 12 weken die status als de kippen niet naar buiten mogen. Deze eieren moeten daardoor na 1 februari als goedkopere scharreleieren worden verhandeld, een forse strop voor de sector.

Hogan ziet wel mogelijkheden om producenten tegemoet te komen. Hij zei, net als vorige week tegen staatssecretaris Martijn van Dam, dat hij er nog eens naar gaat kijken. Europarlementariër Jan Huitema (VVD) vindt het ,,belachelijk’’. ,,Ik had van de commissaris meer vuur verwacht, hij verschuilt zich achter regeltjes."

Eieren van vrije-uitloopkippen krijgen vanaf donderdag het stempel scharrelei, liet voorzitter Hubert Andela van de Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten weten. De bestaande voorraad wordt nog verkocht. ,,In de loop van februari zul je er als consument iets van gaan zien. Dan worden de eieren in een 'scharreldoosje’ verpakt of krijgt het oude doosje een wikkel of stempel. De voorbereidingen zijn volop bezig.''

Vrije-uitloopeieren verdwijnen niet helemaal uit de schappen omdat de eieren van hennen jonger dan 12 weken nog wel mogen worden verkocht. Dat komt neer op ongeveer 15 tot 20 procent van huidige hoeveelheid, aldus Andela.