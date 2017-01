Minder winst voor moederbedrijf DAF

BELLEVUE - Paccar heeft afgelopen kwartaal last gehad van zwakkere truckverkopen in met name de Verenigde Staten. Dat zette de prestaties van het moederbedrijf van de Nederlandse truckfabrikant DAF wat onder druk, zo bleek dinsdag.

Door ANP - 31-1-2017, 13:43 (Update 31-1-2017, 13:43)

Paccar realiseerde een kwartaalwinst van bijna 289 miljoen dollar, tegen ruim 347 miljoen dollar een jaar eerder. De opbrengsten in het vierde kwartaal kwamen uit op bijna 3,8 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 4,1 miljard dollar.

Over heel het jaar kwam de winst uit op bijna 522 miljoen dollar, waarbij Paccar opmerkt dat het daarmee voor het 78e jaar op rij een winst in de boeken zet. Het resultaat had nog veel hoger kunnen zijn; in 2016 werd een last genomen van ruim 800 miljoen dollar door een Europese kartelboete.

Wanneer de last buiten beschouwing wordt gelaten bedroeg het resultaat bijna 1,4 miljard dollar, van 1,6 miljard dollar een jaar eerder. De omzet kwam uit op iets meer dan 17 miljard dollar, van ruim 19 miljard dollar een jaar eerder.