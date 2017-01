Economische groei eurozone versnelt

LUXEMBURG - De economische groei in de eurozone is in het vierde kwartaal gemiddeld op 0,5 procent uitgekomen, tegen een herziene 0,4 procent in de voorgaande periode. Dat blijkt uit een eerste schatting die statistiekbureau Eurostat dinsdag naar buiten heeft gebracht.

Door ANP - 31-1-2017, 13:01 (Update 31-1-2017, 13:01)

Het groeicijfer over de laatste drie maanden van vorig jaar komt overeen met wat economen in doorsnee hadden voorspeld. Over heel 2016 is de economie van de negentien eurolanden met 1,7 procent gegroeid.

Voor de gehele Europese Unie, inclusief de negen landen die hun eigen munt hebben behouden, kwam de groei in het vierde kwartaal uit op 0,6 procent. Dat was in de voorgaande periode nog 0,5 procent. Over heel 2016 werd de economie van alle 28 EU-landen samen 1,9 procent groter.

Werkloosheid

De gemiddelde werkloosheid in de eurolanden kwam in december uit op 9,6 procent. Dat is 0,1 procentpunt minder dan in november en 0,9 procentpunt minder dan in december 2015. Het werkloosheidspercentage in de eurozone was sinds mei 2009 niet meer zo laag.

De werkloosheid was vorige maand het laagst in Tsjechië (3,5 procent) en Duitsland (3,9 procent). In Griekenland (23 procent) en Spanje (18 procent) zat relatief gezien nog altijd het grootste aantal mensen zonder werk. In Nederland stond de werkloosheid op 5,4 procent.