Kleine plus voor beurs Amsterdam

ANP Kleine plus voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend, na de flinke verliesbeurt op maandag. Beleggers blijven voorzichtig gezien de onrust rond het migratiebeleid van president Donald Trump.

Door ANP - 31-1-2017, 9:17 (Update 31-1-2017, 10:00)

De Amsterdamse AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,2 procent hoger op 480,45 punten. De MidKap klom licht tot 691,90 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stonden tot 0,2 procent in het groen.

Shell steeg 0,3 procent in de AEX. Het olieconcern kondigde aan voor 3,8 miljard dollar aan activiteiten in de Noordzee en voor 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand te verkopen. De verkopen maken deel uit van het desinvesteringsprogramma van Shell.

ASR

Digitaal beveiliger Gemalto was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 1,1 procent. Het bedrijf meldde een opdracht in Zweden. ArcelorMittal was de grootste daler met een min van 0,9 procent.

ASR ging 0,6 procent omlaag in de MidKap. De verzekeraar heeft een woekerpoliszaak verloren bij de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. De verzekeraar moet hierdoor mogelijk rond de 7000 euro aan te veel in rekening gebrachte kosten terugbetalen aan een klant met een zogeheten Falcon Levensplan.

Deutsche Bank

Funderingsspecialist Sif was een opvallende stijger bij de kleinere fondsen met een plus van 4,4 procent. Analisten van ING kwamen met een positief rapport over het bedrijf.

In Frankfurt kon Deutsche Bank (plus 1,4 procent) op aandacht rekenen. De Duitse bank moet miljoenenboetes betalen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop het bedrijf witwaspraktijken probeert tegen te gaan.

Euro

Hennes & Mauritz (H&M) sprong 5,7 procent omhoog in Stockholm. Het Zweedse kledingconcern maakte positieve verwachtingen voor de komende tijd bekend. H&M verwacht onder meer te profiteren van het openen van nieuwe winkels en de verdere uitrol van zijn webshops.

De euro noteerde 1,0713 dollar, tegen 1,0687 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 52,35 dollar en Brentolie daalde 0,4 procent tot 55 dollar.