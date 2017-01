H&M ziet toekomst zonnig in

STOCKHOLM - Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) kijkt met veel vertrouwen naar de nabije toekomst. Het Zweedse bedrijf dat dinsdag de cijfers presenteerde, verwacht voor het lopende boekjaar 10 tot 15 procent omzetgroei op basis van gelijke wisselkoersen. H&M verwacht onder meer te profiteren van het openen van nieuwe winkels en de verdere uitrol van zijn webshops.

Dit jaar verwacht H&M 430 nieuwe winkels te openen. Maar ook zullen minder rendabele winkels worden gesloten. De omzetgroei waar het bedrijf voor staat hoeft ook niet louter van de fysieke winkels te komen. Het bedrijf blijft daarom fors investeren in zijn online verkoopkanalen.

De winst voor belastingen in de drie maanden tot en met november kwam uit op 7,4 miljard kroon (783 miljoen euro). Een jaar eerder hield het concern nog 7,2 miljard kroon over. De algehele verwachting was dat het modehuis de resultaten van een jaar eerder niet zou overtreffen.