Beurs Tokio flink omlaag

ANP Beurs Tokio flink omlaag

TOKIO - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag flink lager gesloten. Beleggers in Tokio waren net als hun collega's in Europa en New York bezorgd over de migratieplannen van Donald Trump. De Japanse centrale bank hield een beleidsvergadering, waarin geen wijzigingen in het monetair beleid werden aangekondigd.

Door ANP - 31-1-2017, 7:28 (Update 31-1-2017, 7:28)

De Nikkei-index eindigde met een verlies van 1,7 procent op 19.041,34 punten. De Bank of Japan (BoJ) maakte zoals was verwacht geen veranderingen aan het beleid bekend. De rente blijft op min 0,1 procent en de omvang van het stimuleringsprogramma wordt gehandhaafd. Wel is de BoJ wat positiever geworden over de groei van de Japanse economie.

Daarnaast kwamen er ook nog wat economische cijfers. Zo is de Japanse industriële productie in december opnieuw gestegen. Verder namen de consumentenbestedingen in Japan af en bleef de werkloosheid onveranderd op 3,1 procent.

Kospi

Bij de grootste dalers stond autoproducent Mazda (min 3,8 procent). Ook technologieconcern Toshiba had weer een moeilijke dag met een verlies van 3,2 procent. Toshiba gaat gebukt onder financiële problemen en de beurskoers van het bedrijf is de afgelopen tijd hard gedaald.

De beurs in Hongkong is dicht voor de viering van het Chinese Nieuwjaar. De Kospi in Seoul verloor 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,7 procent in.