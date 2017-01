Lage energieprijzen raakten Eneco in 2016

ANP Lage energieprijzen raakten Eneco in 2016

ROTTERDAM - Eneco heeft afgelopen jaar de omzet en winst zien dalen als gevolg van de lage energieprijzen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het energiebedrijf maandag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 30-1-2017, 17:15 (Update 30-1-2017, 17:15)

Eneco behaalde een omzet van 3,9 miljard euro, dik 9 procent minder dan in 2015. De nettowinst kwam uit op 199 miljoen euro, wat neerkomt op een daling met ruim 4 procent op jaarbasis. Gezien de lastige marktomstandigheden is het bedrijf naar eigen zeggen tevreden over de resultaten.

Onder meer de aanstaande, verplichte splitsing van Eneco in een energie- en een netwerkbedrijf zadelde het bedrijf op met flink hogere kosten. Het bedrijf wist dat volgens financieel topman Guido Dubbeld op te vangen met ,,gerichte efficiëntiemaatregelen''.