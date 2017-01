Hudson's Bay opent twee winkels in Rotterdam

AMSTERDAM - Hudson's Bay (HBC) opent twee winkels in het vroegere V&D-pand aan de Hoogstraat in Rotterdam. Ook in Maastricht vult het Canadese winkelbedrijf het gat dat het faillissement van zijn Nederlandse branchegenoot heeft achtergelaten, maakte de onderneming maandag bekend.

Door ANP - 30-1-2017, 16:45 (Update 30-1-2017, 17:05)

Behalve een Hudson's Bay-warenhuis krijgt Rotterdam een vestiging van de discountketen Saks OFF 5th, waar merkkleding- en accessoires met fikse kortingen worden verkocht.

Het wordt het tweede filiaal van die winkelketen in Nederland. Eerder werd al bekend dat er een komt in de Kalvertoren in Amsterdam.

Zowel in Rotterdam als Maastricht gaat HBC het volledige pand huren dat leeg kwam te staan toen vorig jaar definitief het doel viel voor voor V&D. Het winkelconcern wil in totaal tot twintig vestigingen openen in ons land en heeft inmiddels zestien locaties bekendgemaakt.