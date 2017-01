Lagere opening beurzen New York

ANP Lagere opening beurzen New York

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies geopend. Net als in Europa zijn beleggers op Wall Street bezorgd over het migratiebeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 30-1-2017, 15:50 (Update 30-1-2017, 15:50)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent lager op 19.997 punten. Daarmee zakte de Dow weer onder de historische grens van 20.000 punten die vorige week voor het eerst werd doorbroken. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 2283 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 5625 punten.

Veel Amerikaanse bedrijven hebben kritiek geuit over het inreisverbod dat Trump voor veel moslims heeft ingesteld. Het gaat onder meer om grote concerns als Starbucks, Google, Goldman Sachs, Tesla Motors, Microsoft, Twitter en General Electric.

Matrassenproducent Tempur Sealy kelderde bijna 26 procent. Tempur heeft zijn leveringscontracten met beddenverkoper Mattress Firm beëindigd vanwege onenigheid over de voorwaarden.