ANP 'Vertrouwen in woningmarkt neemt af'

AMERSFOORT - Het vertrouwen in de Nederlandse huizenmarkt is in januari voor de tweede achtereenvolgende maand gedaald. Dat stelde de Vereniging Eigen Huis (VEH) zondag op basis van haar eigen marktindicator.

Door ANP - 29-1-2017, 16:41 (Update 29-1-2017, 16:41)

Die graadmeter staat nog altijd heel hoog, maar heeft de afgelopen maanden wat terrein verloren ten opzichte van de recordstand die vorig jaar werd bereikt. De VEH verwacht daarom dat de groei van het aantal woningverkopen in de komende maanden afvlakt, of mogelijk omslaat in een lichte daling.

Het slinkende vertrouwen wijt de VEH aan de recente, lichte stijging van de hypotheekrente. Daarnaast daalt het woningaanbod op veel plaatsen snel, terwijl de vraag hoog blijft. Daardoor stijgen de huizenprijzen. Toch vindt nog altijd de helft van de Nederlanders het een goede tijd om een huis te kopen, aldus de VEH.