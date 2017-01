Cijferstroom op beurzen houdt aan

AMSTERDAM - Aan input voor de beurshandel is er deze week geen gebrek. Beleggers krijgen weer een stroom aan kwartaalresultaten van grote Europese en Amerikaanse bedrijven. Bovendien staan er de nodige economische cijfers op de agenda en neemt de Federal Reserve een besluit over de rente in de VS.

Door ANP - 29-1-2017, 16:19 (Update 29-1-2017, 16:19)

In Amsterdam krijgt het kwartaalcijferseizoen woensdag een vervolg, met publicaties van de AEX-bedrijven KPN en Unibail-Rodamco. Het zwaartepunt ligt op donderdag, als ING en Shell voorbeurs de boeken van het vierde kwartaal openen. Vrijdag volgen nog de vastgoed-midkappers Wereldhave en WDP.

Elders in Europa staan onder meer cijfers op het programma van Hennes & Mauritz, Siemens, Electrolux, Daimler, Deutsche Bank en Vodafone. Vanuit de VS komen er kwartaalrapportages van tech- en internetgrootmachten Apple, Facebook en Amazon, terwijl ook oliereus ExxonMobil en farmaceut Pfizer hun kwartaalresultaten delen. Verder staan bekende namen als Harley-Davidson, Visa en Manpower op de rol.

Banenrapport

Naast al het bedrijfscijfergeweld wordt er uitgekeken naar belangrijke economische publicaties. De traditionele blikvanger is het maandelijkse Amerikaanse banenrapport, dat zoals altijd op de eerste vrijdag van de maand wordt gepubliceerd. Economen rekenen erop dat er de afgelopen maand wat meer banen zijn gecreëerd in de VS dan in december.

In Europa wordt vooral gelet op de eerste schattingen van de inflatie en de economische groei in de eurozone. De inflatie is door het herstel van de olieprijs in januari naar verwachting opgelopen tot 1,5 procent, terwijl de economie van de eurolanden vorig kwartaal iets harder zou zijn gegroeid dan in de voorgaande maanden.

ECB

Beide ontwikkelingen kunnen druk zetten op de ECB, die met zijn stimuleringsbeleid de inflatie en de groei in de eurozone vooruit wil helpen. ECB-president Mario Draghi liet onlangs echter nog weten dat de centrale bank op korte termijn niet van koers verandert.

De Amerikaanse tegenhanger van de ECB, de Federal Reserve, neemt woensdag een besluit over het monetaire beleid in de VS. In december besloot de Fed de rente voor het eerst in een jaar te verhogen en in de loop van dit jaar mogen meerdere stappen op dat vlak worden verwacht. Over het algemeen wordt echter verwacht dat de Fed deze week zijn kruit droog houdt.