ANP 'Hoger bod op TMG nu niet aan de orde'

AMSTERDAM - Het Vlaamse Mediahuis overweegt momenteel niet om een hoger bod uit te brengen op Telegraaf Media Groep (TMG), om op die manier John de Mol te overtroeven. Dat zegt de voorzitter van het Vlaamse krantenbedrijf Thomas Leysen in een dit weekend gepubliceerd interview met de Vlaamse zakenkrant De Tijd.

Door ANP - 29-1-2017, 12:13 (Update 29-1-2017, 12:25)

Het Mediahuis bood vorige maand in samenwerking met investeerder VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, 5,25 euro per aandeel TMG. De Mol ging daar vorige week overheen met een bod van 5,90 euro per aandeel. Op de vraag van De Tijd of Mediahuis nu een hoger bod overweegt, antwoordde Leysen: ,,Dat is vandaag niet aan de orde.''

Een hoger bod is ook niet noodzakelijk voor Mediahuis om een meerderheid in TMG te krijgen. De familie Van Pijenbroek houdt 41 procent van de aandelen en enkele weken geleden kon Mediahuis al melden dat er bindende afspraken zijn gemaakt met aandeelhouders Delta Lloyd en Navitas. Zij zullen hun belangen van respectievelijk 7,3 en 6,7 procent aanbieden.

Daarnaast heeft een aantal aandeelhouders zich uitgesproken voor het voorstel, zonder hun belang al aan te bieden. Daarmee kan het bod volgens de bieders rekenen op ,,brede steun''. Het streven van Mediahuis is echter om TMG helemaal in te lijven.