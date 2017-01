ANWB schrapt 40 managementbanen bij winkels

AMSTERDAM - De ANWB schrapt de komende tijd veertig banen van managers bij zijn winkels. Dat bevestigde een woordvoerder van de bond vrijdagavond naar aanleiding van berichtgeving door RTL Z.

Door ANP - 27-1-2017, 20:19 (Update 27-1-2017, 20:19)

De 87 winkels van de ANWB draaien met verlies. Dat komt volgens de woordvoerder vooral omdat de personeelskosten te hoog zijn, de omzet van de winkels is volgens hem goed in vergelijking met andere Nederlandse winkelketens. Om de kosten te verlagen gaat het mes in de managementfuncties. Daarvan zijn er nu zo'n 160 bij de ANWB-winkels.

De ANWB werkt ook aan een reorganisatie bij de ondersteunende dienstverlening aan de winkels vanuit het kantoor in Harderwijk. Dat onderdeel, dat onder meer verantwoordelijk is voor inkoop en logistiek, lijdt ook verlies en moet quitte gaan draaien. Hoeveel banen daar verloren gaan, is volgens de woordvoerder nog niet te zeggen.