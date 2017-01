Aantrekkende olieprijzen helpen Chevron

ANP Aantrekkende olieprijzen helpen Chevron

SAN RAMON - De Amerikaanse oliemaatschappij Chevron heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van aantrekkende olieprijzen en kostenbesparingen die vruchten begonnen af te werpen. Het bedrijf kon daardoor een winst in de boeken zetten, waar het een jaar eerder nog in de rode cijfers belandde.

Door ANP - 27-1-2017, 14:57 (Update 27-1-2017, 14:57)

Chevron meldde vrijdag een nettowinst over het vierde kwartaal van 415 miljoen dollar (388 miljoen euro). In dezelfde periode in 2015 stond onder de streep nog een tekort van 588 miljoen dollar. De omzet steeg vergeleken met een jaar eerder van 28 miljard naar 30 miljard dollar.

Over heel 2016 betaalde Chevorn nog wel de prijs voor de forse dip die de oliemarkt met name in de eerste jaarhelft doormaakte. Het op een na grootste olieconcern van de Verenigde Staten boekte een nettoverlies van 497 miljard dollar, na een winst van 4,6 miljard dollar in 2015.