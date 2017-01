'Druk dagje voor beleggers op Wall Street'

ANP 'Druk dagje voor beleggers op Wall Street'

NEW YORK - Beleggers in New York wachten vrijdag een druk handelsdagje. Naast een grote stroom aan bedrijfsresultaten is ook de macro-economische agenda goed gevuld. Zo wordt onder meer een tegenvallend groeicijfer van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal verwerkt. Daarnaast zorgen cijfers over consumptie en duurzame goederen mogelijk voor reuring.

Door ANP - 27-1-2017, 14:49 (Update 27-1-2017, 14:49)

De Amerikaanse economie groeide vorig kwartaal met 1,9 procent op jaarbasis, bleek vrijdag uit een eerste schatting. De groei lag daarmee fors lager dan in het derde kwartaal. De vooruitgang was bovendien zwakker dan economen hadden voorspeld. Verder bleek dat de orders van duurzame goederen verder terugliepen, waar op een stijging werd gerekend. Qua consumptie voldeden Amerikaanse huishoudens wel aan de gemiddelde verwachting.

Bij de bedrijven die de boeken openden donderdag nabeurs of vrijdag voor de openingsbel bevonden zich onder meer Honeywell, Colgate-Palmolive, Intel, Google-moeder Alphabet, Microsoft, American Airlines, Chevron, AbbVie en Starbucks.

Verwachtingen

Techreus Alphabet wist, ondanks een stevige winst en omzetstijging niet aan de hooggespannen verwachtingen te voldoen. Analisten rekenden in de basis op meer. Het resultaat werd afgelopen maanden gedrukt door forse investeringen, ter waarde van ruim 3 miljard dollar. Die uitgaven lagen daarmee bijna 50 procent hoger dan een jaar eerder.

Het tegenovergestelde geldt voor Microsoft dat hoger lijkt te gaan openen. Het softwarebedrijf profiteerde afgelopen kwartaal opnieuw van groei bij de levering van software via internet (de cloud).

Tegenvallende resultaten

Consumentengoederengigant Colgate-Palmolive lijkt door beleggers te worden afgerekend vanwege tegenvallende vooruitzichten. Ook industrieel conglomeraat Honeywell, oliereus Chevron en koffieketen Starbucks wisten met de resultaten niet te overtuigen. Voor American Airlines lijkt, geholpen door de cijfers, een koerssprong in het verschiet te liggen.

De beursgraadmeters in New York lieten donderdag geen grote uitslagen zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de plus op 20.100,91 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2296,68 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 5655,18 punten.