Economische groei in VS valt terug

ANP Economische groei in VS valt terug

WASHINGTON - De Amerikaanse economie is in het vierde kwartaal van 2016 heel wat minder hard gegroeid dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit een eerste schatting die vrijdag is gepubliceerd.

Door ANP - 27-1-2017, 14:40 (Update 27-1-2017, 14:40)

De groei van 's werelds grootste economie kwam uit op 1,9 procent op jaarbasis. In het derde kwartaal was dat nog 3,5 procent. De afzwakking komt voor economen niet helemaal als een verrassing, zij rekenden gemiddeld op een expansie van 2,2 procent op jaarbasis.

De consumptie in de Verenigde Staten ging in het vierde kwartaal met 2,5 procent omhoog, na een toename met 3 procent in de voorgaande periode. Die stijging komt overeen met wat economen in doorsnee hadden voorspeld.