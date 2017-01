'Rabobank compenseert 10.000 ondernemers'

AMSTERDAM - Rabobank zal ongeveer 10.000 ondernemers aan wie ongeschikte rentederivaten zijn verkocht compenseren. Dat meldde Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een interview met de bij Rabobank voor de compensatie verantwoordelijke programmadirecteur.

Door ANP - 26-1-2017, 23:34 (Update 26-1-2017, 23:34)

Banken beloofden vorig najaar ruimhartig op te treden bij de beloofde compensatie voor ondernemers met rentederivaten. Rabobank verwacht dat dit in ongeveer 10.000 van de 11.500 door de bank bestuurde gevallen daadwerkelijk tot compensatie leidt. Rabobank reserveerde eerder al 700 miljoen euro voor de compensatie. De bank gaf donderdag niet aan of die voorziening voldoende is.

Rentederivaten zijn bedoeld om ondernemers te beschermen tegen een stijging van de rente. De afgelopen jaren ging de rente echter sterk omlaag, waardoor ondernemers met hoge kosten werden geconfronteerd.

Rabobank is van alle betrokken banken goed voor het grootste deel van de derivatencontracten en moet daarom het meeste geld uittrekken voor de compensatie.