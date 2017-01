Starbucks profiteert van nieuwe filialen

SEATTLE - Starbucks heeft de verkopen afgelopen kwartaal verder zien toenemen. De koffieketen profiteerde vooral van de vele nieuwe filialen die onlangs zijn geopend. In de laatste drie maanden van 2016 kwamen er per saldo wereldwijd 649 'Starbucksen' bij.

Door ANP - 26-1-2017, 23:03 (Update 26-1-2017, 23:03)

De totale omzet ging op jaarbasis met bijna 7 procent omhoog tot 5,7 miljard dollar (5,3 miljard euro). De verkopen bij Starbucks-filialen die langer dan een jaar open zijn, stegen daarbij met 3 procent. Daarmee presteerde Starbucks minder dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Onder de streep resteerde een winst van 752 miljoen dollar, tegen 688 miljoen een jaar eerder.

Volgens topman Howard Schultz, die binnenkort vertrekt, was sprake van moeilijke marktomstandigheden. In de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika zag Starbucks zijn vergelijkbare verkopen zelfs wat teruglopen. In Azië en op het Amerikaanse continent gingen de zaken beter.