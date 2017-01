AEX in mineur door domper Unilever

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies gesloten. Het koersverlies van zwaargewicht Unilever, dat een somber beeld schetste met zijn kwartaalcijfers, drukte de index van hoofdfondsen in de min. Elders in Europa waren zowel rode als groene koersenborden te vinden.

Door ANP - 26-1-2017, 17:46 (Update 26-1-2017, 17:46)

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 486,45 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 694,98 punten. De graadmeter in Frankfurt dikte 0,4 procent aan. Londen sloot nagenoeg onveranderd en Parijs noteerde een minnetje van 0,2 procent.

Unilever was veruit de sterkste daler in de AEX met een koersverlies van 4,2 procent. Het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern waarschuwde voor een moeizaam begin van 2017. De afgelopen maanden daalden de verkopen sterker dan verwacht. Vooral in India en Brazilië kampt het moederbedrijf van merken als Ola, Dove en Axe met grote problemen.