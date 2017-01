J&J en Actelion akkoord over overname

ALLSCHWILL - Het Zwitserse farmacieconcern Actelion wordt voor 30 miljard dollar ingelijfd door het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J). Daarbij zal de onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit van Actelion verdergaan als zelfstandig, beursgenoteerd bedrijf. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

J&J en Actelion zaten al enige tijd aan tafel om tot een akkoord te komen. Eerdere onderhandelingen, waarbij J&J bereid zou zijn geweest 27 miljard dollar te betalen voor Actelion liepen op niets uit. Vorige maand bleek dat de gesprekken tussen de partijen weer waren hervat.

De transactie gebeurt in contanten en aandelen waarbij aandeelhouders van Actelion 16 procent van het nieuwe fusiebedrijf in handen krijgen. Voorwaarde daarbij is wel dat minstens twee op de drie aandeelhouders hun stukken aanbieden.

De overname, wordt naar verwachting aankomende zomer afgerond en is nog wel afhankelijk van de noodzakelijke goedkeuringen.