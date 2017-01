Bouw kende sterk jaar

AMSTERDAM - De Nederlandse bouwsector heeft een sterk jaar achter de rug en de vooruitzichten tot en met volgend jaar zijn gunstig. Dat stelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) donderdag.

Door ANP - 26-1-2017, 7:44 (Update 26-1-2017, 7:44)

Vorig jaar werd in totaal 7 procent meer gebouwd dan in 2015, wat overeenkomt met een toename ter waarde van 4 miljard euro. Vooral met de woningbouw ging het opnieuw hard. In de afgelopen twee jaar zijn de investeringen daar in totaal met 50 procent toegenomen.

De woningbouw blijft dit en volgend jaar de groeimotor van de bouwsector, maar ook in andere delen van de branche trekt de groei aan, voorspelt het EIB. Voor de periode van 2019 tot en met 2022 voorziet het instituut een ,,solide'' groei van gemiddeld 2 procent per jaar voor de hele bouwsector.