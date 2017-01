'Eurogroepvoorzitter moet minister zijn'

ANP 'Eurogroepvoorzitter moet minister zijn'

BRUSSEL - Jeroen Dijsselbloem moet aftreden als eurogroepvoorzitter op het moment dat hij geen minister van Financiën meer is. Als demissionair minister mag hij na de verkiezingen in maart wel aanblijven als voorzitter.

Door ANP - 25-1-2017, 12:30 (Update 25-1-2017, 12:30)

Dit zei een hoge EU-functionaris woensdag in Brussel. ,,De regels daarover zijn heel duidelijk. De voorzitter moet een minister van Financiën uit de eurozone zijn. Zodra een nieuwe regering is ingezworen waarin hij geen minister van Financiën is, kan Dijsselbloem geen voorzitter meer zijn.''

De functionaris voegde eraan toe dat gezien de ervaringen met de Nederlandse kabinetsformaties, Dijsselbloem ,,op zijn slechtst nog enkele maanden voorzitter blijft en op zijn best nog langer''.

In oktober zei Dijsselbloem in Luxemburg dat hij na een eventueel einde aan zijn ministerschap bereid is aan te blijven als eurogroepvoorzitter.