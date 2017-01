'Bescherm schuldenaar bij beslag door bank'

ANP 'Bescherm schuldenaar bij beslag door bank'

AMSTERDAM - Deurwaarders en overheidsinstanties moeten meer doen om te voorkomen dat schuldenaren bij het beslag op hun bankrekening niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat stelde de Nationale ombudsman woensdag.

Door ANP - 25-1-2017, 10:22 (Update 25-1-2017, 10:22)

Ombudsman Reinier van Zutphen wil vastleggen dat de zogeheten beslagvrije voet ook bij bankbeslag gaat gelden. Die beslagvrije voet is het bedrag dat mensen nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat bedrag wordt wel beschermd bij beslag op loon of uitkering, maar is wettelijk niet beschermd bij een beslag op de bankrekening.

Per jaar leggen de Belastingdienst, gerechtsdeurwaarders en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) samen zo'n 450.000 keer bankbeslag. De Nationale ombudsman ontvangt daarbij naar eigen zeggen regelmatig klachten van mensen die in financiële nood zitten, omdat zij door bankbeslag onder de beslagvrije voet komen.