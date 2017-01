PGGM investeert in Franse vergroening

AMSTERDAM - Pensioenbeheerder PGGM heeft 330 miljoen euro belegd in de zogeheten groene staatsobligaties die Frankrijk dinsdag heeft uitgegeven. Met het geld van Pensioenfonds Zorg en Welzijn wordt de Franse overheid in staat gesteld om programma’s die zijn gericht op het verlagen van CO2-uitstoot en het vergroten van biodiversiteit in Frankrijk te financieren.

Door ANP - 24-1-2017, 17:19 (Update 24-1-2017, 17:19)

In totaal heeft Frankrijk nu 7 miljard euro opgehaald voor dat doel. De lening wordt over 22 jaar afgelost, waarmee sprake is van de langstlopende 'green bond' die ooit in euro's is uitgegeven. Volgens PGGM wordt met de obligaties belegd in oplossingen: ,,pensioenkapitaal dat marktconform rendeert en tegelijkertijd bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem'', aldus de pensioenbelegger.

Momenteel heeft PGGM ten behoeve van Pensioenfonds Zorg en Welzijn 10,6 miljard euro belegd in oplossingen voor klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Het pensioenvermogen van het fonds bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar in totaal 185 miljard euro.