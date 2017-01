180 partijen doen mee met Grondstoffenakkoord

DEN HAAG - Om het gebruik van grondstoffen drastisch te verminderen hebben 180 partijen dinsdag in Den Haag het Nationale Grondstoffenakkoord getekend. Doel van de overeenkomst is om in 2050 alle grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Door ANP - 24-1-2017, 17:05 (Update 24-1-2017, 17:05)

Bedrijven, gemeenten, provincies, Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties hebben zich aan het akkoord verbonden. Ze gaan nu werken aan concrete voorstellen. Binnen een half jaar moeten de eerste voorstellen er liggen op de terreinen van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

,,We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden", aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu). Het kabinet wil het gebruik van grondstoffen in 2030 al hebben gehalveerd.

Door minder grondstoffen te gebruiken komen uiteindelijk minder broeikasgassen in de lucht en wordt de opwarming van de aarde teruggedrongen.