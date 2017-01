EIB zet record aan leningen in Nederland uit

BRUSSEL - De Europese Investeringsbank (EIB) heeft in 2016 in Nederland meer dan 2,5 miljard euro aan leningen uitgezet. Dat is een record. Het Europese Investeringsfonds (EIF), onderdeel van de EIB Groep, verstrekte vorig jaar bovendien 270 miljoen euro aan risicokapitaal aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Door ANP - 24-1-2017, 14:54 (Update 24-1-2017, 14:54)

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de EIB die dinsdag in Brussel werden gepresenteerd. In totaal tekende de EIB Groep voor 83,8 miljard euro, waarvan 33 miljard voor het mkb, ook een record. De deelname en garanties van de EIB Groep 'lokten' in totaal ongeveer 280 miljard euro uit aan investeringen. In Nederland was dat zo'n 7 miljard.

De EIB Groep speelt een grote rol bij het zogenoemde Juncker-plan, officieel het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dat werd in 2015 opgezet om particuliere investeerders te bewegen geld in grote Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken. EIB-voorzitter Werner Hoyer zei dat veel kleinere bedrijven nog steeds moeite hebben om financiering te vinden. ,,Het herstel is traag.''