ANP Plannen Trump 'bron van zorg' voor Philips

AMSTERDAM - Philips wil nog niet vooruitlopen op de mogelijke gevolgen van het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump voor de eigen prestaties in de Verenigde Staten. Wel is het ,,een punt van aandacht, en in zeker zin ook van zorg'', zei topman Frans van Houten dinsdag.

Door ANP - 24-1-2017, 13:16 (Update 24-1-2017, 13:16)

Trump greep zijn inaugurele rede vorige week vrijdag aan om nog maar eens duidelijk te maken dat Amerika de komende jaren op de eerste plek komt. Producten die in de VS worden verkocht, moeten zo veel mogelijk ook daar gemaakt zijn.

,,Nu zijn wij net zo goed een Amerikaans als een Europees of Nederlands bedrijf'', zei Van Houten. Hij benadrukte dat er ,,balans'' is tussen waar Philips zijn omzet behaalt, en waar het fabrieken heeft staan. ,,Laten we afwachten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren'', aldus de topman.

Dat geldt ook voor Trumps plannen met de gezondheidszorg. Zeker is dat de nieuwe president af wil van het beleid van zijn voorganger Barack Obama, maar wat daar voor in de plaats komt is nog onduidelijk. Ook dat zorgt voor veel onzekerheid, ook bij klanten van Philips, zei Van Houten.