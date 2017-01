Philips hard omlaag op Damrak

ANP Philips hard omlaag op Damrak

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend. Philips was met afstand de grootste daler in de AEX-index na de publicatie van zijn kwartaalbericht. Optiekbedrijf GrandVision sprong sterk omhoog bij de middelgrote fondsen na een tussentijds handelsbericht.

Door ANP - 24-1-2017, 9:15 (Update 24-1-2017, 9:15)

De AEX noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 483,26 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 688,96 punten. De hoofdindices in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Philips ging 4 procent omlaag in de hoofdindex. Het zorgtechnologieconcern heeft het opnieuw aan de stok met de Amerikaanse autoriteiten. Ditmaal gaat het om de productie van defibrillatoren, waar bij inspecties van de keuringsdienst FDA onvolkomenheden aan het licht zijn gekomen. Verder zag Philips de omzet in het afgelopen kwartaal groeien en werd het verlies van een jaar eerder omgebogen in winst.