Nikkei sluit weer met verlies

ANP Nikkei sluit weer met verlies

TOKIO - De beurs in Tokio is dinsdag opnieuw lager gesloten. Elders in Azië was het beeld op de beurzen overwegend positief. Beleggers verwerkten het besluit van president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit een regionaal handelsverdrag in het Verre Oosten.

Door ANP - 24-1-2017, 7:56 (Update 24-1-2017, 7:56)

De toonaangevende Nikkei-index sloot met een verlies van 0,6 procent op 18.787,99 punten. De Japanse yen zwakte wat af na de sterke opmars op maandag waarbij de hoogste stand tegenover de dollar sinds november werd bereikt.

Exporteurs stonden onder druk in Tokio door zorgen over protectionistische maatregelen die Trump zou kunnen nemen. Zo daalden de Japanse autobouwers Mazda, Nissan en Mitsubishi tot 3 procent.

In Seoul was er aandacht voor Samsung dat met volledige kwartaalcijfers kwam. De nettowinst is in de afgelopen periode meer dan verdubbeld ondanks de problemen met de Galaxy Note 7. Het aandeel van technologieconcern steeg met 0,3 procent. De Koreaanse Kospi-index was nagenoeg vlak.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,3 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent.