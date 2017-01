Consumentenbond waarschuwt voor kortingssite

DEN HAAG - De Consumentenbond waarschuwt voor Eco Dienst Online, een bedrijf dat toegang tot 'exclusieve kortingscodes' verkoopt. Mensen die door Eco Dienst Online worden gebeld wordt aangeraden niet met de onderneming in zee te gaan. De bond heeft in drie maanden meer dan honderd meldingen ontvangen van consumenten die klagen over agressieve verkoopmethoden en onterechte incasso’s.

Door ANP - 23-1-2017, 16:54 (Update 23-1-2017, 16:54)

Eco Dienst Online benadert consumenten telefonisch met een aanbieding om voor 69,95 euro een jaar lang toegang te krijgen tot kortingen die op een afgeschermd deel van een website staan. In de praktijk blijken die kortingen weinig in te houden. Maar dan is het al te laat want annuleren is in de meeste gevallen onmogelijk.

Gedupeerde consumenten hoeven echter niets te betalen, benadrukt de Consumentenbond. Daarbij moeten mensen zich niet laten afschrikken door druk van Eco Dienst Online, die met behulp van bandopnames van telefoongesprekken consumenten probeert te bewegen om toch te betalen. Een telefonische overeenkomst voor een doorlopende dienst is nooit geldig zonder handtekening, aldus de bond.